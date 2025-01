Lanazione.it - Levane. Tutto pronto per l’inaugurazione del cinema teatro San Martino

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Conto alla rovescia per l'inaugurazione delSandi, il cui taglio del nastro è previsto per il 1 febbraio alle 15:30. Per l'occasione saranno presenti il vescovo della diocesi di Arezzo monsignor Magliavacca, don Angelo Sabatini, già parroco della parrocchia Sane i due sindaci di Montevarchi e Bucine. Non mancheranno una rappresentanza del mondo imprenditoriale e alcuni dei volontari che hanno deciso di donare parte del loro tempo alla gestione del. Dalle 17:30 alle 19:00 la struttura sarà aperta alla cittadinanza. IlSanè stato il cuore pulsante della vitase dagli anni ’60. Fu chiuso più di 20 anni fa a causa dell’inadeguatezza della struttura alle normative in vigore. Con la sua aperturatornerà ad avere un centro di aggregazione sociale e di promozione culturale inclusivo, dotato di strutture adeguate e tecnologie all’avanguardia che consentiranno a persone con disabilità di poter accedere al palco e alla platea, dando loro la possibilità di raggiungere facilmente le postazioni con la sedia a rotelle.