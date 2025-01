Ilrestodelcarlino.it - Le scarpe vecchie dei postini?. Diventano un pavimento antiurto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ledei portalettere di Modena diventeranno il morbidodelle aree gioco per i bimbi dell’asilo. Grazie alla creatività e alla coscienza ecologica di alcuni dipendenti di Poste Italiane è nato il progetto ’Scarpa vecchia fa buon gioco’ per riciclare le calzature ormai dismesse degli addetti del recapito di Poste Italiane e trasformarle in materiale per la pavimentazionein dotazione ai parchi giochi per bambini. Dal centro di distribuzione di San Felice sul Panaro, in via Mazzini sono partiti pochi mesi fa nuove scatole con centinaia diusate pronte ad intraprendere una nuova vita per un sistema che a regime porterà al riciclo di oltre 25000ogni anno. "’Direttrice ma dove vanno a finire queste?’ È rispondendo a questa domanda che ho deciso di raccontare a tutti i portalettere l’iniziativa – racconta la direttrice Paola Picerno, da dieci anni in Poste Italiane e da agosto scorso con il ruolo di responsabile – Ho voluto raccontare ai miei collaboratori di come il centro di Ancona raccoglie periodicamente non solo le nostre ’poche paia’, poche perché il nostro centro presenta 28 addetti, ma interi camion con centinaia diprovenienti da tutta la provincia modenese ma addirittura da tutta Italia, contribuendo così a rendere la nostra azienda sempre più proiettata verso un futuro green".