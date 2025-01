News.robadadonne.it - Le parole che accompagnano la foto in bikini di Nelly Furtado

Icona pop per eccellenza e simbolo della musica anni 2000,, dopo un periodo di pausa dalla musica è tornata neò 2023 collaborando in una featuring con il DJ e produttore australiano Dom Dolla per Eat Your Man, ed è poi tornata, nel settembre dello stesso anno, con Timbaland e Justin Timberlake per Keep going up, sedici anni dopo la hit Give It to Me.Nel tempo, non solo la vita diè inevitabilmente cambiata – con la maternità di Nevis, ad esempio, avuta nel 2003 con l’ex compagno, il dj Jasper Gahunia -, ma anche il suo corpo, e un’immagine in particolare, pubblicata dalla cantante canadese su Instagram in una sorta di bilancio dell’anno appena passato, ha suscitato commenti e giudizi.Ma proprio sulla sua trasformazione fisica e sulle difficoltà degli altri, non di se stessa, di accettarla, l’autrice di I’m like a bird ha voluto concentrarsi nel lungo messaggio che accompagna il post.