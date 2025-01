Lanazione.it - L'Aoup ottiene il "Bollino Azzurro" della Fondazione Onda

Pisa, 20 gennaio 2025 - Sono 156 gli ospedali, fra cui l’, che hanno ricevuto ildaEts per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumoreprostata e sulle complicanze funzionali postchirurgiche. Si trattasecedizione del, assegnato considerando fra i requisiti necessari a ottenere il riconoscimento la presenza di servizi di prevenzione e promozionesalute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumoreprostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi su accoglienza e assistenza dei pazienti.