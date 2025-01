Ilgiorno.it - Lago d’Iseo, arriva il drone “dottore”: consegnerà volando le medicine nei luoghi più isolati di montagna

Leggi su Ilgiorno.it

ISEO (Brescia) – È partita dal, grazie ad Asst Franciacorta e alla Regione Lombardia, la sperimentazione che prevede l’uso di droni aerei per il trasporto di medicinali, provette contenenti sangue o altri liquidi e altro materiale sanitario da e per zone isolate e difficilmente raggiungibili, che hanno talvolta la necessità di un collegamento diretto e rapido con le strutture sanitarie del territorio. Il decollo del progetto si è svolto il 18 gennaio nel piazzale Giardini Garibaldi, adiacente all’ospedale e alla casa di comunità di Iseo, con la collaborazione di Overspace Aviation: una startup bresciana nata anni fa dalla collaborazione con Università degli studi di Brescia. Ilpreso in esame, con l’autorizzazione di Enac, Autorità di Bacino del Sebino, del comando locale dei Carabinieri, dei Comuni di Iseo e di Monte Isola, ha effettuato, il primo volo test a livello nazionale in ambiente libero per “la sperimentazione di nuove modalità di trasporto di materiale sanitario”.