Ilrestodelcarlino.it - La Halley Matelica non molla mai: "Abbiamo giocato una gara seria"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

89 OLIMPIA CASTELLO 61: Arnaldo 15, Rolli 16, Panzini 8, Pali 3, Mentonelli ne, Dieng 9, Morgillo 2, Zanzottera 19, Riccio 3, Gaeta 4, Musci ne, Eliantonio 10. All. Trullo. OLIMPIA CASTELLO: Conti S. 13, Castellari, Conti L. 3, Grotti ne, Gianninoni 6, Alberti 9, D’Ambrosio Angelillo 3, Biasich 12, Galletti, Garuti, Torri 3, Zhytaryuk 12. All. Zappi. Parziali: 24-19, 52-36, 73-48, 89-61. Lanon aveva particolari risvolti di classifica in ottica seconda fase, ma i ragazzi di coach Trullo non hanno voluto snobbare l’impegno contro il fanalino di coda del girone. Hanno avuto l’approccio giusto allae, memori del passo falso fatto a Teramo, non si sono concessi distrazioni, evitando così ogni complicazione. Con capitan Mentonelli in panchina (e non utilizzato a causa di un guaio fisico), laha trovato ottime conferme nel play Rolli e ha fatto leva anche su chi gioca meno come i giovani Pali e Gaeta.