Ilrestodelcarlino.it - La Bagalier Feba Civitanova fa un passo falso con Umbertide

4960: Panufnik 9, Severini 1, Perini 12, Mini 5, Binci 12, Pepe 4, Bocola 3, Jaworska 4, Pelliccetti. Ne. Streni, Severini, Contati. All. Melappioni.: Kasapi 2, Tempia, Boraldo, Bartolini 6, Gianangeli 9, Paolocci, Schena 12, Baldi 20, Offor, Hatch 11. Ne Cenci, Lemma. All. Staccini. Arbitri: Palazzo e Renga. Progressivi: 12-16, 29-27, 37-38, 49-60.dellanell’A2 di basket femminile conche espugna il palas civitanovese con un punteggio tuttavia eccessivo. Quando mancano 50 secondi alla fine si sta sul 44-51 e le locali fanno fallo sistematico per fermare il cronometro ma le umbre sfruttano ogni tiro libero, così si dilata il punteggio. La formazione di coach Melappioni si fa apprezzare in difesa ma mostra difficoltà in attacco soffrendo principalmente la fisicità delle avversarie.