Linkiesta.it - Il post reddito di cittadinanza e i corsi di formazione che non esistono

«Sono un percettore del Supporto per lae il lavoro e, come noto, uno dei requisiti per accedere e mantenere il sussidio è partecipare alle cosiddette “politiche attive”. Ho iniziato a percepire il sussidio a marzo 2024. A luglio, presso il centro per l’impiego, mi sono pre-iscritto a duedi, e mi è stato detto che sarebbero iniziati a settembre. Non ho mai ricevuto alcuna chiamata.Inizialmente non ci ho dato troppo peso. Tuttavia, il problema si è complicato con la possibilità di prorogare il sussidio. Come condizione necessaria per il rinnovo, la frequenza aiè imprescindibile. Ormai vicino alla fine del periodo di percezione, con solo due mensilità rimanenti, ho deciso di andare direttamente all’ente formativo per chiedere notizie suia cui ero iscritto.