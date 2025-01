Agi.it - Il Napoli è capolista e la città sogna un nuovo scudetto

AGI -si sveglia sotto un cielo azzurro che sembra ancora più luminoso dopo la vittoria contro l'Atalanta. Nei vicoli, nei bar e nelle case, l'entusiasmo è palpabile e nei discorsi c'è solo un argomento: ilprimo in classifica. Al bar sotto casa, il caffè si serve più caldo del solito, e tra un sorso e l'altro c'è chi giàil tricolore. "Ieri sera sono stato a Capodichino ad aspettare la squadra, un'emozione unica", racconta Salvatore, 43 anni, tifoso da sempre. "Li abbiamo accolti come eroi, se lo meritano. Ma non diciamo niente, che porta male!" In tanti condividono la sua scaramanzia, ma altri si lasciano andare all'entusiasmo. "Conte ci ha ridato speranza, si vede che la squadra ha un'altra testa", dice Luigi, che segue ilda una vita. "Quest'anno è diverso, c'è fame, grinta e concentrazione".