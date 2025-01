Linkiesta.it - Il discorso di insediamento di Donald Trump

«L’età dell’oro degli Stati Uniti inizia ora». Dopo i consueti ringraziamenti ha iniziato così il suodialla presidenza, a Washington, il presidente degli Stati Uniti. «L’America sarà presto più grande, più forte e più eccezionale che mai. Da questo giorno in poi, il nostro Paese prospererà e sarà di nuovo rispettato in tutto il mondo. Saremo l’invidia di ogni nazione e non ci lasceremo più sopraffare. Per molti anni un establishment radicale e corrotto ha estratto potere dal nostro Paese».Oggi, che è entrato nella Rotonda di Capitol Hill tra ovazioni e applausi e da un coro «Usa! Usa!», è diventato il primo presidente pregiudicato della storia statunitense e il presidente americano più anziano di sempre al momento dell’. La cerimonia si tiene al chiuso, dentro la sede del Congresso a causa delle temperature basse.