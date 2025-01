Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila Gatta lapidaria su Stefania e chi come lei ha criticato gli Shailenzo: “La coppia li spaventa!”

Leggi su Isaechia.it

Gli ultimi giorni trascorsi all’interno della Casa delsono stati piuttosto intensi per. La ballerina, infatti, ha avuto un nuovo acceso scontro con Lorenzo Spolverato (QUI per leggere cosa è successo).Proprio queste continue liti e riappacificazioni tra i due hanno portato alcuni dei loro coinquilini a porsi dei dubbi circa la veridicità del loro sentimento, tra cuiOrlando (QUI le loro parole).In seguito alle critiche ricevute,nelle scorse ore si è sfogata con alcune delle sue coinquiline, tra cui Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Mariavittoria Minghetti.Parlando con loro, laha ammesso di essere rimasta stupita dal giudizio die di altri inquilini e ha aggiunto che secondo lei gli attacchi sono dovuti al fatto che molti temono sia lei che Lorenzo, in quanto personalità forti e carismatiche:È un po’ contraddittoriacosa, io cerco voi tante volte, non siete sempre voi che cercate me.