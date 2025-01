Anteprima24.it - Furti in beni confiscati tra Caserta e Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiIgnoti nei giorni scorsi si sono introdotti nel bene confiscato a Casal di Principe () alla sorella del boss dei Casalesi Giuseppe Setola e si sono impossessati di cavi di rame e pezzi di metallo. Sull’immobile insiste un progetto di riqualificazione, con la Pro Loco locale cui il bene è stato affidato qualche mese fa e che dovrebbe realizzarvi una propria sede. I carabinieri stanno indagando sull’episodio, anche su un’eventuale matrice camorristica, sebbene per ora non siano emersi elementi che vanno in quella direzione, e sembrerebbe, visto anche ciò che è stato rubato (materiale facilmente vendibile come rame e ferro), che si sia trattato di criminalità comune. Sulla vicenda interviene don Antonio Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, che parla anche di un furto avvenuto nel Fondo Agricolo Nicola Nappo di Scafati (), altro bene confiscato alla camorra, in particolare al clan Galasso; qui sono stati rubati i rubinetti delle fontane disposte lungo le aree coltivate.