Isaechia.it - Eurovision Song Contest 2025, tra le conduttrici anche Michelle Hunziker

sarà una delledell’.Il noto festival musicale internazionale si terrà a Basilea, in Svizzera dal 13 al 17 maggio, vista la vittoria dello scorso anno del cantante Nemo.A condividere il palcoscenico con la nostra showgirl ci sarannoHazel Brugger, attrice e presentatrice svizzero-americana, e Sandra Studer, cantante svizzera.La notizia, già nell’aria da un paio di giorni, è stata di recente poi confermata dalla stessain una serie di storie condivise su Instagram in cui si vede la conduttrice prima in treno verso la Svizzera, successivamente durante la presentazione della prossima edizione dell’Eurofestival.Lo scorso anno la kermesse canora si era tenuta in Svezia. A rappresentare l’Italia era stata Angelina Mango, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con La noia.