Thesocialpost.it - "Erano amici inseparabili". Morti così nello spaventoso schianto: giovanissimi, una tragedia

I due giovani tragicamente scomparsi nella notte in un incidente stradale a Vignola erano residenti a Marano sul Panaro, in provincia di Modena. Un terzo amico che viaggiava con loro nell'auto è rimasto gravemente ferito. Idris Kreshpaj, di soli 18 anni, era originario di Pavullo e viveva con la sua famiglia a Marano. Rida Sidrine, un ragazzo di 24 anni di origini marocchine, risiedeva nello stesso edificio. Entrambi erano vicini di casa e amici da tempo, come riportato dal Resto del Carlino. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 sulla strada che conduce a Sassuolo, in un tratto rettilineo vicino all'incrocio con via Beslan.