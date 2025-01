361magazine.com - EMU Stringer Mini: lo stivale di tendenza dell’inverno 2025

Per tutta la famiglia, i gusti e le fisicità. Ma anche per chi vuole essere al passo con i tempi e le tendenze! EMUnon è soltanto uno, ma un vero e proprio stile di vita che piace proprio a tutti. Grandi e piccini Per EMU Australia, brand australiano leader nella produzione ditti e calzature invernali in montone, comodità e stile sono le parole d’ordine. Espressione massima del comfort e della moda in città e nella vita di tutti i giorni, i prodotti EMU Australia uniscono il meglio della tradizione calzaturiera e dell’innovazione, per offrire una proposta elegante che valorizza la qualità dei materiali naturali in cui sono realizzati.Stingerè uno dei modelli più iconici di EMU Australia, realizzato con pelle di montone australiano e lana merino: un grande alleato contro le basse temperature