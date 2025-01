Ilrestodelcarlino.it - Domani la ripresa. Venduti mille biglietti

C’è tutto il tempo per preparare la gara col Palermo, visto che la Reggiana ha giocato sabato, e coi rosanero si gioca domenica alle 15 a Reggio. Vergara e compagni oggi riposeranno (come ieri), emattina torneranno al lavoro per riordinare le idee dopo il kappaò con la Salernitana. Ben 413 tifosi granata sabato hanno animato il settore ospiti dell’Arechi: sono pronti a farsi sentire anche domenica in casa e la prevendita aggiornata parla di 1019, di cui ben 867 nel settore ospiti dedicato ai siciliani in arrivo. Prevendita con queste modalità:acquistabili su Vivaticket, presso i circuiti del sito e al Reggiana Official Store (c’è tempo fino alle ore 15.45 di domenica). Per i 4000 posti del settore ospiti c’è tempo fino alle ore 19 di sabato.