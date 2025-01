Laspunta.it - Colleferro, un monumento per ricordare Willy

Questa mattina si è svolta la toccante cerimonia di inaugurazione deldedicato aDuarte Monteiro a, che oggi avrebbe compiuto 26 anni, è stato tragicamente strappato alla vita la sera del 6 settembre 2020, vittima della brutale violenza umana.Ilintitolato aMonteiro DuarteDopo lo svelamento delrealizzato dall’artista Simona Morelli, le autorità sono intervenute ma a toccare il cuore dei presenti le parole della Madre e della sorella di, parole piene di dolcezza, parole che non hanno mai ceduto muro dell’odio, ci hanno fatto capire ancora una volta, chevivrà per sempre nei nostri cuori.Lui, che ha sacrificato la propria vita per difendere un amico, rappresenta un esempio luminoso di coraggio e opposizione alla violenza e al bullismo.