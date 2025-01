Cavalli | guerra conti e migranti cosa farà Trump nei primi 100 giorni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nelle cinquantanove rogne che Donaldha promesso di risolvere da “dittatore” (sic) nelle prime ventiquattr'ore c'è tutto il programma elettorale del tycoon. Il sito di notizie Axios ha preso in esame 122 discorsi, conferenze stampa e interviste che The Donald ha fatto dal gennaio 2023 al dicembre 2024 e ha stilato l'elenco degli impegni presi per il primo giorno: tra gli altri, il repubblicano ha ripetuto 33 volte checessare le ostilità tra Russia e Ucraina, 32 volte che chiuderà i confini, sei volte che darà la grazia ai rivoltosi dell'assalto a Capitol Hill, una volta che cancellerà delle tasse (la vaghezza non è di chi scrive, ma dell'oratore) che gravano sui pescatori. Che riesca a far tutto in una sola rotazione terrestre, in centoo nell'intero secondo mandato, sono cinque i temi su cuiha insistito di più.