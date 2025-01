Thesocialpost.it - Beve il caffè al bar e inizia a vomitare sangue: orrore in Italia, cosa gli è successo

Un uomo è attualmente ricoverato in ospedale a Fermo a causa di un avvelenamento, dopo essersi sentito male mentre sorseggiava unal bancone di un bar locale. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze di quanto accaduto, cercando di stabilire se l’avvelenamento sia avvenuto nel bar e se sia stato un atto intenzionale o accidentale.L’incidente è avvenuto sabato, come riportato da Il Resto del Carlino. L’uomo, cliente abituale del bar, si è fermato per unveloce. Dopo aver bevuto la bevanda, accompagnata da un bicchiere d’acqua, hato a sentirsi male, accusando un progressivo malessere alla gola e allo stomaco.La situazione è peggiorata al punto che è stato necessario chiamare i soccorsi. I presenti hanno contattato il 118, che è intervenuto rapidamente, trasportando il 65enne al pronto soccorso dell’ospedale locale.