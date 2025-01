Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni trame americane: Ridge lascia Brooke e torna con Taylor

Leggi su Superguidatv.it

Un nuovo colpo di scena ci attende nei prossimi episodi. La soap a stelle e strisce è pronta a stupirci, e lo farà – ancora una volta – grazie all’eterno triangolo amoroso tra. Il magnate di casa Forrester prenderà una decisione clamorosa nelle prossime puntate della soap americana, ovvero quella direre con: si riapre il triangolo amorosoDopo i risvolti della trasferta a Roma – durante la qualesi era riavvicinato a– il famigerato triangolo amoroso sembrava destinato a chiudersi definitivamente. I telespettatori americani però sanno bene che non è affatto così, visto che nelle puntate in onda oltreoceano in questi giorni stanno assistendo a una nuova crisi tra Forrester e Logan.La lotta per il controllo della Forrester Creations ha infatti riaperto la partita tra, che però stavolta potrebbe riservare grandi sorprese.