Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna suda per tre quarti ma sbriga la pratica Cremona e raggiunge la vetta della classifica

LaSegafredonon perde il treno delle migliori. Nel posticiposedicesima giornata di Serie A di pallacanestro la squadra di Dusko Ivanovic si impone sulla Vanolifra le mura amiche sull’81-63, in una partita più combattuta di quanto dica il punteggio eTrapani, Trento e Brescia in cima alla; i lombardi sono rimasti agganciati fino a cinque minuti dalla fine, soccombendo sotto i muscoli di un ottimo Shengelia, 15 e 8 rimbalzi per lui, coadiuvato da Achille Polonara e Marco Belinelli, entrambi a 14. Non bastano i 16 di Davis e Owens per, che ora è agganciata da Napoli inall’ultimo posto.prova a partire forte, ma non trova la precisione di Dreznjak, che inizia 0/3 dall’arco. Ci pensano Cordinier e Belinelli a mettere in partita, che mette a segno un break di 10-0 nei primi quattro minuti.