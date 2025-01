Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 20 gennaio, un nuovo confronto per Shaila Gatta

Puntata numero ventiquattro per il. Alfonso Signorini, con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, conduce la diretta in cui sono in nomination ben 9 dei concorrenti che sono rimasti in gioco. Uno schieramento senza precedenti se guardiamo al passato, ma viste le recenti eliminazioni e gli ascolti che ancora faticano a decollare dopo mesi di messa in onda, il conduttore ha deciso di smuovere le acque e provare una nuova strada lasciando che sia il pubblico a decidere chi realmente merita di continuare a stare all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ma cosa succede il 20, ledel 20Come abbiamo anticipato sono nuovi i concorrenti in nomination e questa volta non si parla di un’immunità o di scegliere un preferito ma di eliminare uno dei concorrenti che sono finiti al televoto.