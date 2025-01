Quifinanza.it - Al World Economic Forum di Davos si parla di intelligenza artificiale e di città del futuro

Da oggi fino al 24 gennaio,si trasforma nel palcoscenico di una delle assemblee globali più influenti. L’edizione 2025 del, con il tema “Collaborazione per l’età dell’”, mette in fila argomenti che detteranno le regole del giocoo e sociale: dalle tecnologie emergenti alle strategie per un pianeta sostenibile.Protagonisti globali al centro della scena: chi c’è aCirca 3.000 protagonisti del panorama politico,o e culturale internazionale, provenienti da oltre 130 nazioni, si danno appuntamento tra le montagne svizzere. Tra loro, 350 rappresentanti governativi e 60 capi di stato e di governo arrivano per confrontarsi su temi caldi e scambiarsi idee che plasmeranno il.“Il panorama globale rimane segnato da incertezzehe e tensioni culturali, ma tecnologie come l’, il calcolo quantistico e le biotecnologie aprono scenari di progresso inatteso”, si legge nel comunicato ufficiale del