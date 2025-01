Sport.quotidiano.net - Titani per il bis a Cattolica. United al Nicoletti col Tau

LoRiccione torna al ’’, il San Marino debutta al ’Calbi’ di. Ma tutti con un identico obiettivo. I biancazzurri della riviera per le prossime tre partite casalinghe torneranno al Comunale di casa. E oggi sarà tutt’altro che semplice provare a rompere il digiuno delle ultime tre giornate contro il Tau Altopascio terzo della classe. Ma la squadra di mister Cortellini, completamente rivoluzionata dopo il cambio di proprietà e di allenatore, ha l’obbligo di provarci per cercare di riguadagnare qualche posizione in classifica, dopo essere ripiombata nella zona pericolosissima, al penultimo posto, proprio in condominio con i vicini di casa del San Marino. I novanta minuti traRiccione e Tau Altopascio saranno diretti dal fischietto della sezione di Matera, Giuseppe Lascaro.