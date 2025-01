Nerdpool.it - The Big Bang Theory: un personaggio che meritava di più

Leggi su Nerdpool.it

La storica serie The Bigsu CBS si è conclusa dopo 12 stagioni nel 2019. Sebbene sia terminata da sei anni, è rimasta rilevante come altre grandi sitcom come Friends, The Office, Modern Family, How I Met Your Mother, All in the Family, Seinfeld e molte altre grazie ai servizi di streaming, alla distribuzione e ai social media. Anni dopo, i fan continuano a discutere e dibattere sullo show, in particolare sulla pagina Reddit di The Big. A tal fine, uno dei post più gettonati di questa settimana è un post sul destino di unspecifico. E a giudicare dai commenti, molti sono dubbiosi sul destino di questo interesse amoroso di Leonard.Nelle sitcom, in particolare quelle che durano 12 stagioni, è comune vedere un’ampia gamma di personaggi secondari andare e venire.