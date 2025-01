Formiche.net - Sfide economiche e strategie di governo per il 2025. I consigli di Fracchiolla

Leggi su Formiche.net

Come orientarsi e considerare le prospettive future per l’economia dell’Italia nel turbolento contesto internazionale? Incertezza, guerre, penalità demografica, deglobalizzazione, bassi salari, timori per l’andamento dei prezzi delle materie prime energetiche e per le sirene del protezionismo delle politiche commerciali internazionali sono le nubi che coprono la volta celeste della comunità internazionale. La Germania è di nuovo ufficialmente in recessione, il Regno Unito registra stagnazione e pressioni inflazionistiche e gli economisti di Davos elaborano cupe previsioni di instabilità economica e geopolitica.In questo contesto internazionale, ilitaliano ha ancora recentemente ostentato ottimismo. Perché? Archiviata la legge di bilancio, in attesa che l’impatto della Zes (rifinanziata) e delle prime opere del Pnrr (si spera) possano essere apprezzate, Giorgia Meloni, presidente delo, ha espresso una condivisibile soddisfazione per il risultato storico dell’occupazione, a livelli mai così alti (soprattutto quella femminile) e per la riduzione del tasso di disoccupazione.