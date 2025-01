Scuolalink.it - Scandalo sulle abilitazioni TFA all’Università di Cassino: le accuse e gli interrogatori fiume

L’Università disi trova al centro di un’indagine che coinvolge due docenti, Giovanni Arduini e Diletta Chiusaroli, arrestati per presunte irregolarità nelleTFA per l’insegnamento di sostegno. I coniugi, durante un lungoo, hanno negato con fermezza ogni accusa, affermando di non aver mai accettato denaro o altre utilità in cambio di favori. Accompagnati dall’avvocato Ivano Nardozi, i docenti hanno ricostruito il loro operato, insistendo sull’integrità delle prove di abilitazione e dichiarandosi estranei ai fatti contestati. Leai due docenti per leTFA ‘facili’ L’accusa, tuttavia, sostiene che i due abbiano collaborato con Giancarlo Baglione, titolare di una scuola di formazione a Sora, per manipolare gli esiti delle prove di abilitazione TFA.