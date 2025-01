Salto con gli sci CdM | Tschofenig vince a Zakopane Insam 30

Leggi su Sportface.it

Daniella tappa di, in Polonia, valida per la Coppa del Mondo dicon gli sci maschile 2024/2025. Sul trampolino HS140 l’austriaco domina la concorrenza con 316.7 punti totali. Grande battaglia per il secondo posto con il norvegese Johann Andre Forfang (309.4 punti) davanti all’altro austriaco Jan Hoerl di un decimo (309.3 punti). Più indietro lo sloveno Anze Lanisek, quarto con 305.2 punti. Il padrone di casa Pawel Wasek è quinto con 300.3 punti. Gli altri due austriaci Michael Hayboeck e Stefan Kraft sono sesto e settimo rispettivamente con 298.5 e 297.4 punti. Completano la top ten il tedesco Karl Geiger, ottavo con 294 punti, lo svizzero Gregor Deschwanden, nono con 293.1 punti, e il bulgaro Vladimir Zografski, decimo con 287.9 punti. Appena fuori dai primi dieci il tedesco Andreas Wellinger, 11° con 283.