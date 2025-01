Liberoquotidiano.it - Ramy? Toh, cos'hanno fatto sparire i giornali: fuga dai caribinieri, la notizia censurata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Venerdì sera si è saputo che, secondo la procura di Milano, che indaga sulla morte diElgaml, l'inseguimento effettuato dai carabinieri alla moto con in sella il ragazzo innella notte a tutta velocità è stato «corretto», non ha violato alcuna procedura. Un elemento importante a favore delle forze dell'ordine, vittime da quasi due mesi di attacchi feroci da parte della sinistra e di un'offensiva mediatica da parte della stampa progressista, dichiarata e non, nonché bersaglio di manifestazioni di piazza aggressive e intimidatorie che l'opposizione non ha mai condannato e talvolta ha difeso. La, per dirla in gergo, c'era tutta. Eppure solo noi di Libero, oltre al Giornale e alla Verità, l'abbiamo riportata. Gli altri, che sbadati, non l'vista o si sono dimenticati di metterla in pagina.