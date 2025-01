Liberoquotidiano.it - "Non per infierire su Amadeus, ma...": l'ultimo clamoroso scivolone

Ora, non persu, ma a 62 anni le cose le scegli, non ti vengono imposte. Il suo passaggio a Nove con il giochino in fascia access prime time Chissà chi è? era già una delusione in termini di pubblico, poi è stato chiuso, rimaneggiato, e successivamente ricollocato in tv; come poteva pensare che dopo la pausa natalizia, magicamente spostato in prima serata diventasse un programma di successo? Proposto una volta alla settimana e non tutti i giorni, è vero, fa meno danni, però i dati sono davvero deprimenti. Chissà chi è – Speciale ottiene solo 427.000 telespettatori, share 2,40%, più o meno il risultato di quando il programma era nella fascia precedente.è un caso da studiare. Come uno che ha trionfato per cinque anni consecutivi a Sanremo nel ruolo di conduttore e direttore artistico possa compiere una parabola tanto celermente rovinosa è mistero fitto; come sia possibile che la lezione di quando lasciò, decenni fa, la Rai per Mediaset non gli sia servita è un'enigma altrettanto curioso.