Ilrestodelcarlino.it - Madonna dell’Albero, il secolo. Celebrazioni con l’arcivescovo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 20 gennaio 2025, ricorre il centenario dell’elevazione a parrocchia del santuario dida parte del vescovo Antonio Lega. Oggi, alla presenza delmonsignor Lorenzo Ghizzoni, alle 11 verrà celebrata la messa e inizieranno leper il centenario. Sempre oggi, dopo la messa, alla presenza delverranno inaugurati una targa ricordo in mosaico di vetro, che verrà collocata in una sala della parrocchia, e due dipinti realizzati all’esterno della chiesa da Masini modern craft di Ravenna in collaborazione con LabDecò che riproducono il miracolo del maggio 1636. In occasione dell’anno giubilare, inoltre alla parrocchia di, diretta da don Gabriel Kakpo, è stata concessa l’indulgenza plenaria fino al 15 agosto. La chiesa è famosa per l’immagine sacra della, dipinta nel 1621 dal pittore ravennate Cesare Morandi.