Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: Felicetti, Messner e Bormolini ai quarti, tocca a Jasmin Coratti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:51 La leader della classifica generale sigla l’undicesima semifinale consecutiva rifilando 21 centesimi all’avversaria. E’ il momento di. L’azzurra è opposta all’ucraina Annamari Dancha.13:49 Run regale di Ramona Theresia Hofmeister, che domina Caviezel e raggiunge Dekker in semifinale.ora alla giapponese Tsubaki Miki che sfida la svizzera Julie Zogg.13:47 Altra passeggiata per Michelle Dekker. L’olandese approfitta dei pasticci della slovena Kostnik e vola in semifinale. Si prosegue con Hofmeister (GER)-Caviezel (SUI).FEMMINILI13:45 Scivola sulla curva in backside, che spiana la strada al connazionale Maurizio. Saranno dunque tre gli azzurri ai.13:43 Esce di scena Kosir, che va lunghissimo a metà percorso.