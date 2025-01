Thesocialpost.it - Lite choc al Grande Fratello: sfondato un muro a pugni, tensione alle stelle nella casa

Momenti di altadel, dove unatra i concorrenti è degenerata al punto da spingere uno di loro a sferrarecontro un, danneggiandolo gravemente. L’episodio, che ha scioccato il pubblico e gli altri coinquilini, ha sollevato preoccupazioni per l’escalation di violenza all’interno del reality.Secondo quanto riportato da Caffeina, lo scontro verbale tra i due concorrenti sarebbe rapidamente degenerato in un confronto fisico, culminato con il gesto furioso che ha portato al danneggiamento della parete. Alcuni degli abitanti dellahanno cercato di riportare la calma, ma l’atmosfera è rimasta tesissima per ore. “Me ne vado”, avrebbe gridato uno dei protagonisti della vicenda, lasciando intendere un possibile ritiro dal gioco.L’accaduto ha inevitabilmente acceso il dibattito sui social, dove molti spettatori si sono detti indignati per la piega presa dal programma.