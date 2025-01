Spazionapoli.it - Kvara-PSG, esordio rimandato: “Lo vieta il regolamento”

Napoli calcio ultimissime – Dalla Francia emergono dettagli in merito all’in maglia Paris Saint Germain per Khvichatskhelia: primo “ostacolo” per il georgiano nella sua nuova esperienza.Da Bergamo con la consapevolezza di essere forti e uniti: questo è quanto il Napoli calcio si porta dalla trasferta in terra lombarda, con una vittoria che scaccia via i malumori delle ultimissime ore legate ai sviluppi in sede di mercato. Perché è inutile nascondere che la partenza di Khvichatskhelia nel bel mezzo della stagione ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca all’intera piazza, che si sono visti privare di uno dei giocatori più forti della propria squadra del cuore d’improvviso.Per gli azzurri, però,rappresenta ormai già il passato e pensarci potrebbe essere anche meno doloroso se i risultati dovessero essere confermati su determinati livelli.