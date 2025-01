Bergamonews.it - “Insoddisfatti dalle risposte dell’assessore”: a Bergamo nasce l’osservatorio sulle politiche culturali

Leggi su Bergamonews.it

. Il convegno “Quale politica culturale per?” tenutosi nella sala del Mutuo Soccorso di(via Zambonate, 33) venerdì 17 gennaio ha offerto ai bergamaschi una ricca occasione di confronto sul tema della cultura e della promozione culturale nel nostro territorio.A partire9.30 si è svolta una vera maratona di interventi, incentrati su questioni inerenti la protezione e la gestione del patrimonio culturale pubblico. Coordinatrice Donatella Esposti, di Libertà e Giustizia, col difficile e ingrato compito di far stare nei tempi di una decina di minuti ogni relatore.In apertura, l’architetto Sandro Scarrocchia ha documentato una serie di importanti esperienze cittadine degli scorsi decenni, tra cui il convegno organizzato dal Centro La Porta tenutosi nel 1991 “Ripensare i beni”, aperto ai casi europei, e l’inchiesta sul collezionismo pubblico privato del 1991 in cui, tra gli altri, Francesco Rossi poneva il problema della futura Gamec allorante, se dovesse essere legata alla realtà locale o costituire un terreno autonomo per l’arte contemporanea.