Incubo cartelle pazze. Due richieste identiche da mezzo milione

La Spezia, 19 gennaio 2025 – Il conto salatissimo arriva tutto insieme a distanza anche di anni: vecchie tasse, bolli e sanzioni ormai dimenticate (e spesso, già pagate) che si materializzano all’improvviso. Spesso cifre a quattro zeri capaci di mettere in difficoltà famiglie e commercianti, costretti così a ingegnarsi per limitare i danni. Negli ultimi mesi molti casi sono stati registrati allo sportello del Movimento difesa del cittadino, attivo nelle sede di Confcommercio sotto la guida di Marco Saravini laureato in legge con decennale esperienza nel mondo dell’associazionismo, che si avvale della collaborazione dell’avvocato Francesco Rondini. Una delle ultime vittorie del Movimento è legata alla cartella esattoriale da 187mila euro arrivata a un ex commerciante, colpito dalla crisi del suo negozio.