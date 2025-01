Lanazione.it - Il filo verso i campi della morte. Settanta i deportati da qui

I passi del dolore, i passi pesanti. I primi sono quelli che porteranno anche il sindaco Ghinelli e il vescovo Migliavacca a varcare il cancello di Auschwitz, oltre quella scritta "Il lavoro rende liberi", velo di falsa saggezza sul trionfo dell’orrore. Gli altri erano i passi di chi percorreva le poche decine di metri dai vagonial campo di concentramento. "No, campo di sterminio" corregge giustamente Liliana Segre ogni volta che senta quelle parole. E tra quei passi ce n’erano anche diversi che si erano incrociati con Arezzo. Su 675 ebreidalla Toscana, risulta che una settantina vivevano o erano stati arrestati qui da noi. L’elenco straziante di quei nomi è in un libro che non lascia nulla ai fronzoli ed entra nella pelle: "Il libromemoria", Liliana Picciotto, tra giustizia e rigore scientifico, da anni li ha messi in fila.