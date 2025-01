Movieplayer.it - Ida Red, la recensione: Frank Grillo e Josh Hartnett in un action-thriller d'ordinanza

In Ida Red due fratelli criminali cercano di far uscire, legalmente o illegalmente, la madre malata dal carcere, ma devono fare i conti con peccati recenti e segreti nascosti troppo a lungo. Su Rai4 e RaiPlay. Ida Walker, soprannominata Red per via del colore dei suoi capelli, è la matriarca di una famiglia criminale. La donna si trova dietro le sbarre in seguito a una condanna per rapina a mano armata conclusasi nel sangue e rischia di passare lì gli ultimi giorni della sua vita: è infatti malata di cancro e non le resta molto da vivere. Per Ida Red l'ultimo desiderio è quello di morire in libertà, cercando sia di ottenere la libertà condizionale ma preparando anche un piano B. I figli della donna infatti, Wyatt e Dallas, si son dati anch'essi all'illegalità. Proprio a .