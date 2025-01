Isaechia.it - Grande Fratello, dopo l’ennesima rottura Lorenzo tira pugni al muro e minaccia di andarsene mentre Shaila fa una confessione choc

Ancora incomprensioni traGatta eSpolverato.qualche giorno di tregua, i due concorrenti dell’attuale edizione delessere stati distanti per quasi tutta la giornata di ieri, si sono ritrovati in giardino per un confronto e per fare il punto sulla loro storia d’amore.La ballerina ha ammesso di aver sentito tanto la sua mancanza, nonostante abbia voluto concedersi qualche momento di riflessione:Nonostante possa avere le mie riflessioni, non vuol dire che non ti amo più. Anche io sto riflettendo su delle cose mie. Quando sarai pronto, ne parliamo insieme.si è detto d’accordo con, ma stupito dalla reazione pacata e distaccata della gieffina e ancora piuttosto infastidito per il suo atteggiamento, ha troncato di netto la conversazione.