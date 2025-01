Secoloditalia.it - Glass Hostaria – Roma

Vicolo del Cinque, 58 – 00153Telefono: 06/58335903Sito Internet: www..itTipologia: ricercataPrezzi: piatti salati 35/70€, dolci 18€Chiusura: Lunedì e Martedì, da Mercoledì a Venerdì a pranzoOFFERTAIncastonato in una delle vie più turistiche di Trastevere, questo ristorante, guidato dalla chef Cristina Bowerman, da anni propone una cucina di ricerca in una zona dove le osterie di stamponesco la fanno da padrone. Piatti sempre molto equilibrati i suoi, ma che solo in alcuni casi lasciano realmente il segno a spiegare un voto, il nostro, sicuramente buono ma non allineato al consensus generale. Oltre alla possibilità di ordinare à la carte, ci sono due percorsi degustazione –e Vegetariano – entrambi di 6 portate a 130€. La nostra esperienza è cominciata con una serie di omaggi della cucina, fra cui segnaliamo l’eccellente sfera di Bloody Mary con gel di sedano, perfetto per predisporre il palato al percorso degustazione, e il maritozzo ripieno di crema pasticcera con olive taggiasche e polvere di capperi.