Ilgiorno.it - Flash mob contro le spese militari. Pacifisti al docufilm col ministro chiedono fondi per la disabilità

mob di contestazione alla première con ilper le. Ieri mattina alcunie attivisti della campagna nazionale per fermare le guerre “La casa brucia“ hanno organizzato un presidio di protesta in occasione della prima della proiezione delCome Rugiada su operatori, gli ospiti e i loro genitori e i volontari del Centro diurno per disabili Rugiada di Calolzicorte. Alla proiezione ha assistito anche ilalla, Alessandra Locatelli. È stata una manifestazione simbolica, senza interferire in alcun modo con l’iniziativa. "Non si può più tacere di fronte al fatto che, mentre con l’ultima Finanziaria si sprecano oltre 87 milioni di euro al giorno per la spesa militare, si mettono però a disposizione meno di 300mila euro giornalieri per la– spiega Giancarlo Bandinelli, uno dei promotori delmob -.