Feliciani arbitro di Inter-Empoli | un solo precedente non positivo

di, match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Il fischietto di Teramo ha un, non proprio, con i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro.SECONDA VOLTA –di, partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Il fischietto di Teramo dirigerà per la seconda volta in assoluto una partita della Beneamata. Il primo e uniconon è proprio favorevole alla squadra di Simone Inzaghi. Infatti, si fa riferimento a Genoa-del 17 agosto 2024, prima giornata dell’attuale campionato. A Marassi, i campioni d’Italia non andarono oltre il 2-2, con pareggio di Junior Messias al 96?. In quel caso,fischiò un calcio di rigore (netto) a favore del Genoa.