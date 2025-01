Quotidiano.net - Doron, Emily e Romi: chi sono le tre donne che verranno liberate da Hamas

Roma, 19 gennaio 2025 -Steinbrecher, 31 anni,Damari, 28 anni, di nazionalità britannico-israeliana eGonen, 24 annile 3 giovaniche sarannooggi dadopo l’accordo sul cessate il fuoco scattato alle 10.15 di stamani ora italiana. L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato che le famigliestate informate che il loro arrivo in Israele è previsto a partire dalle 16 locali. Steinbrecher e Damari furono rapite il 7 ottobre dal loro kibbutz mentre Gonen fu rapita dal Supernova Festival.Tehila Damari, 28 anni, che è anche cittadina britannica, è stata presa in ostaggio il 7 ottobre dalla sua casa nel Kibbutz Kfar Azza. Gli ostaggi rilasciati in precedenza hanno raccontato di averla vista, ma a parte questo, famiglia e amici non hanno ricevuto alcun segno di vita da lei.