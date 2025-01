Chi è Kelly Ann Doualla la nuova stella dell’atletica italiana | a 15 anni è già tra le più veloci di sempre – Il video

Leggi su Open.online

Si chiamaAnn, ha solo 15e ha tutte le carte in regola per diventare una campionessa. Con le sue ultime prestazioni, la sprinter lombarda, figlia di genitori originari del Camerun, ha catturato le attenzioni di tutto il mondo. Ieri, sabato 18 gennaio,ha disputato una gara di corsa su 60 metri al PalaCasali di Anconi. Una competizione – valida come quarta tappa del World Indoor Tour – dominata proprio dalla 15enne, che ha tagliato la linea del traguardo in appena 7?23, un tempo eccezionale per una ragazza della sua età, che gli è valso anche il primato europeo della categoria under 18.La quartapiù veloce diPrima della gara di Ancona, il record apparteneva all’olandese N’Ketia Seedo: 7?24, registrati in una competizione del 2020.