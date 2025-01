Justcalcio.com - CdS – “Ryan dalla Roma al Lens, accordo vicino”

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-19 00:33:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport:“Alla ricerca di un portiere per compensare la partenza di Brice Samba, ilsta lavorando per reclutare l’esperto portiere della, Mathew”. Lo riferisce L’Equipe. Secondo il quotidiano francese, l’per il trasferimento del trentaduenne estremo difensore del club giallorosso è.“tra gli obiettivi prioritari delviene indicato come “uno degli obiettivi prioritari dei dirigenti del”. L’affare “potrebbe concretizzarsi rapidamente”.è in scadenza di contratto. Il nazionale australiano sarebbe affascinatoprospettiva di unirsi alla società francese e di poter tornare a essere titolare dando il via a una nuova tappa della sua carriera dopo le esperienze, tra le altre, con Bruges, Brighton e AZ Alkmaar.