Liberoquotidiano.it - "Aspetti l'apparizione della Madonna": Maria De Filippi sbotta con Claudio, lezione epica a C'è posta per te

Altissima tensione a C'èper te con la storia di Lucia che smuove i nervi diDe. La donna scrive alla trasmissione perché vuole riavvicinarsi al figlio. Andato a vivere a Roma dalla Sicilia a 19 anni,si è progressivamente allontanato da quando ha sposato Samantha e, dopo una lite tra la madre e la moglie Samanta, 7 anni fa, ha tagliato tutti i ponti con Lucia. La madre racconta che il figlio non si è presentato nemmeno quando era ricoverata per un grave problema di salute in ospedale. Il figlio dice che, prima di riappacificarsi con la madre, Lucia deve farlo con Samanta. A questo puntoDecon lui, dicendogli che il figlio è lui, non Samanta e che se per lui è importante il riavvicinamento tra moglie e madre deve darsi da fare in questo senso.