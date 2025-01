World Cup 2025 il cuore non basta | il Setterosa lotta ma perde contro l’Ungheria

Leggi su Ilfaroonline.it

Alessandropoli, 18 gennaio– Perdono le Azzurre e di misuraalla quinta partita inCup, in Grecia. Ilesce sconfitto dall’incon le magiare che vincono per 16-9. L’Italia, ora, si giocherà la qualificazione alle SuperFinal domani alle 12.00Israele (con cui ha già vinto nella prima partita della competizione).E’ stata una partita difficile per l’Italia. Le Azzurre hanno lanciato iloltre l’ostacolo, macinando gioco e determinazione in acqua.Il racconto della partita, le interviste, il tabellino e le convocate – Fonte Federnuoto/federnuoto.itle vicecampionesse del mondo ungheresi trascinate da una superlativa Keshzthelyi autrice di una sestina, ilbutta iloltre l’ostacolo e nonmai acqua e ci prova andando in vantaggio anche sul 6-5 a metà gara.