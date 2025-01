Thesocialpost.it - Tragedia in Nigeria: almeno 70 morti nell’esplosione di un’autocisterna

Leggi su Thesocialpost.it

70 persone hanno perso la vita a causa dell’esplosione diin. L’incidente, che ha causato una vera e propria, è stato confermato dall’agenzia per la sicurezza stradale locale, che ha fornito i primi aggiornamenti sull’accaduto.Le dinamiche dell’incidenteL’episodio si è verificato in circostanze ancora da chiarire, ma pare che l’autocisterna abbia preso fuoco, innescando un’esplosione devastante che ha coinvolto un numero significativo di persone. Le autorità locali sono al lavoro per accertare le cause e fornire assistenza ai feriti e alle famiglie delle vittime.L'articoloin70diproviene da The Social Post.