Thesocialpost.it - Tel Aviv, uomo accoltellato per strada. Succede tutto in un attimo

Leggi su Thesocialpost.it

Unè statoa Telin un episodio che inizialmente era stato riportato come una sparatoria, secondo quanto riferito dal Times of Israel. La confusione è nata dal fatto che l’aggressore è stato neutralizzato e ucciso con un colpo d’arma da fuoco dalle forze di sicurezza presenti sul posto.Vittima in condizioni gravi all’ospedale IchilovLa vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale Ichilov, era stata inizialmente descritta in condizioni non preoccupanti, ma successivi accertamenti hanno rivelato la gravità delle ferite riportate. L’ospedale ha aggiornato il quadro clinico definendolo ora grave.Indagini in corsoLe autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’attacco e il movente dell’aggressione, in un clima di crescente tensione nella città.