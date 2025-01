Quotidiano.net - Tel Aviv approva la tregua: "Ma se la fase due fallisce la guerra riparte con l’ok Usa"

Al termine di un animato confronto politico protrattosi per ore, l’accordo sullaa Gaza e sullo scambio di ostaggi e prigionieri è statoto dal gabinetto di sicurezza israeliano ed è stato immediatamente inoltrato al Consiglio dei ministri per la sua ratifica formale. Data l’urgenza dell’applicazione dell’intesa, che prevede la liberazione domenica delle prime tre donne israeliane prigioniere a Gaza da 15 mesi, le autorità rabbiniche hanno autorizzato il governo a proseguire il dibattito anche dopo l’inizio del riposo sabbatico: un evento quasi senza precedenti. Come previsto, il premier Benjamin Netanyahu ha dovuto confrontarsi con l’opposizione di due ministri di estrema destra (Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir) che nel gabinetto di sicurezza hanno votato contro. Ma la linea del premier è prevalsa e ormai fervono i preparativi logistici relativi alla primadell’accordo che riguarda l’inizio dellasul terreno con il ridispiegamento delle forze armate israeliane, l’ingresso di massicci aiuti umanitari e la graduale liberazione (nel corso di 42 giorni) di 33 ostaggi israeliani (i media israeliani hanno pubblicato la lista, ndr) e di circa 1.